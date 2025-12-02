Россиянам рассказали о начале зимнего супергрибного сезона

Аномально теплая погода в декабре, которая установилась в Московской области и некоторых регионах европейской территории России, стала причиной начала зимнего супергрибного сезона. Температура немного выше нуля градусов идеальна для вешенок, а также других позднеосенних и зимних грибов. Об этом aif.ru рассказал ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета» Дмитрий Тихомиров.

По словам эксперта, сейчас в лесах можно собрать вешенки, фламмулину и даже лисички. Он отметил, что в это время года нет грибных комариков, заражающих грибы червями.

«Из растущих на земле встречаются последние рядовки фиолетовые или говорушки дымчатые. Во Владимирской области я несколько дней назад нашел лисички во мху. Это уникальный гриб, который растет очень медленно и может как бы замереть. Под мхом там тепло, влажно и для них неплохо. Потеплело — они вылезли», — рассказал Тихомиров.

Кроме того, специалист добавил, что в этот сезон не растут ядовитые грибы, поэтому даже неопытному человеку удастся не совершить ошибку при сборе.

Миколог Максим Дьяков до этого рассказал, что срок хранения грибов зависит от способа их консервации, а также от того, насколько грамотно была сделана термическая обработка. При этом он посоветовал без раздумий выкидывать грибы, если на них появилась плесень.

