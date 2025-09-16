На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как долго хранятся консервированные грибы

Миколог Дьяков: срок хранения грибов зависит от способа консервации
true
true
true
close
Shutterstock

Срок хранения грибов зависит от способа их консервации, а также от того, насколько грамотно была сделана термическая обработка. Об этом в интервью RT сообщил миколог Максим Дьяков.

«Если используется мягкий консервант, например лимонная кислота, то долго это не хранится. По крайней мере, не в холоде. А если все залить уксусом, это может храниться если не вечно, то достаточно долго», — рассказал эксперт.

По его словам, именно поэтому консервированные грибы, представленные на полках магазинов, как правило, делаются с использованием уксуса.

Он посоветовал не раздумывая выкидывать грибы при вздутии крышки и появлении плесени.

Доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров до этого говорил, что к сбору и потреблению грибов важно относиться максимально осторожно, так как в ядовитых экземплярах содержатся токсины, которые невозможно уничтожить даже длительной термообработкой. Причем съедобные виды также могут представлять серьезную угрозу для здоровья, если их собрали не в том месте.

Ранее эксперт рассказал, какие грибы можно найти сейчас в Московском регионе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами