Россиянам объяснили, как долго хранятся консервированные грибы

Срок хранения грибов зависит от способа их консервации, а также от того, насколько грамотно была сделана термическая обработка. Об этом в интервью RT сообщил миколог Максим Дьяков.

«Если используется мягкий консервант, например лимонная кислота, то долго это не хранится. По крайней мере, не в холоде. А если все залить уксусом, это может храниться если не вечно, то достаточно долго», — рассказал эксперт.

По его словам, именно поэтому консервированные грибы, представленные на полках магазинов, как правило, делаются с использованием уксуса.

Он посоветовал не раздумывая выкидывать грибы при вздутии крышки и появлении плесени.

Доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров до этого говорил, что к сбору и потреблению грибов важно относиться максимально осторожно, так как в ядовитых экземплярах содержатся токсины, которые невозможно уничтожить даже длительной термообработкой. Причем съедобные виды также могут представлять серьезную угрозу для здоровья, если их собрали не в том месте.

