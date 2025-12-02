У экс-сотрудника ФСБ хотят забрать три квартиры, две машины и гостиничный комплекс

Чертановский суд Москвы рассматривает антикоррупционный иск прокурора о конфискации имущества экс-заместителя начальника отдела управления ФСБ России по столичному региону Игоря Якименкова. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В иске указано, что в ходе проверки расходов Якименкова и членов его семьи были выявлены несоответствия полученным ими доходам. Прокуратура требует изъять три помещения, три квартиры, а также два автомобиля, два здания, земельный участок и гостиничный комплекс в Мурманской области. Кроме того, истец хочет обратить в доход государства деньги семьи в различных валютах.

Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 19 декабря 2025 года.

До этого генеральная прокуратура России потребовала взыскать в доход государства коррупционное имущество бывшего начальника управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова более чем на полмиллиарда рублей. Проверка выявила, что им были получены расположенные в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае объекты недвижимости общей стоимостью 241 млн рублей. Кроме того, у Кузнецова и его родственников были изъяты сотни тысяч долларов и евро наличными и миллионы рублей. Также у генерала была обнаружена коллекция из 160 золотых и серебряных монет.

Ранее у бывшего замначальника ГУ МВД Москвы изъяли имущество и более 100 миллионов рублей.