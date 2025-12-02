На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У экс-сотрудника ФСБ хотят забрать три квартиры, две машины и гостиничный комплекс

Прокуратура в Москве требует изъять имущество экс-сотрудника ФСБ Якименкова
close
Depositphotos

Чертановский суд Москвы рассматривает антикоррупционный иск прокурора о конфискации имущества экс-заместителя начальника отдела управления ФСБ России по столичному региону Игоря Якименкова. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В иске указано, что в ходе проверки расходов Якименкова и членов его семьи были выявлены несоответствия полученным ими доходам. Прокуратура требует изъять три помещения, три квартиры, а также два автомобиля, два здания, земельный участок и гостиничный комплекс в Мурманской области. Кроме того, истец хочет обратить в доход государства деньги семьи в различных валютах.

Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 19 декабря 2025 года.

До этого генеральная прокуратура России потребовала взыскать в доход государства коррупционное имущество бывшего начальника управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова более чем на полмиллиарда рублей. Проверка выявила, что им были получены расположенные в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае объекты недвижимости общей стоимостью 241 млн рублей. Кроме того, у Кузнецова и его родственников были изъяты сотни тысяч долларов и евро наличными и миллионы рублей. Также у генерала была обнаружена коллекция из 160 золотых и серебряных монет.

Ранее у бывшего замначальника ГУ МВД Москвы изъяли имущество и более 100 миллионов рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами