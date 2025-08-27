На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У генерала Кузнецова нашли имущество на полмиллиарда рублей

«Ведомости»: прокуратура хочет изъять у генерала Кузнецова имущества на 500 млн
Пресс-служба Министерства обороны России

Генеральная прокуратура России требует взыскать в доход государства коррупционное имущество бывшего начальника управления кадров министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова более чем на полмиллиарда рублей. Об этом газете «Ведомости» рассказали знакомые с исковым заявлением источники.

По имеющейся информации, проверка в отношении генерала проводилась по распоряжению генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Надзорное ведомство выявило серьезные нарушения Кузнецовым установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. В частности, им были получены расположенные в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае объекты недвижимости общей стоимостью 241 млн рублей. Кроме того, у Кузнецова и его родственников были изъяты сотни тысяч долларов и евро наличными и миллионы рублей. Также у генерала была обнаружена коллекция из 160 золотых и серебряных монет.

По данным источников газеты, общая стоимость обнаруженного у Кузнецова имущества оценивается в 504,8 млн руб., что более чем в пять раз превышает официальный доход генерала и его жены за последние 14 лет.

9 августа сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд продлил арест генералу Кузнецову, который обвиняется в получении более 80 млн рублей взятки.

Ранее главный кадровик Минобороны Кузнецов задолжал за коммуналку.

