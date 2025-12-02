У бывшего замначальника ГУ МВД Москвы изъяли имущество и более 100 миллионов рублей

У бывшего замначальника ГУ МВД Москвы Дмитрия Тахтаулова изъяли имущество и 113 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда оставлено без изменения решение Преображенского районного суда города Москвы по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации к Тахтаулову Дмитрию Юрьевичу и его родственникам об обращении имущества в доход Российской Федерации, полученного в нарушение запретов», — сказано в сообщении.

В конце прошлого года Тахтаулова осудили на шесть с половиной лет за организацию незаконной миграции. Тогда же Басманный суд Москвы приговорил заместителя начальника управления по вопросам миграции столичного главного управления (ГУ) МВД России Вячеслава Фокина к такому же сроку по этой же статье.

Согласно информации следствия, они в 2021 году незаконно оформили приглашения на въезд трудовых мигрантов. Следствие считает, что сотрудники управления по вопросам миграции по Москве получили от компании, которая подконтрольна предпринимателям, ходатайства о разрешении на въезд иностранцев с ложными данными о целях въезда. В январе 2023 года суд отправил Фокина и Тахтаулова под домашний арест.

Ранее в Москве экс-замглаву управления миграции ГУМВД отдали сразу под два суда.