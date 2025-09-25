Рейс из Екатеринбурга в Турцию задержали на 16 часов

E1.RU: в Екатеринбурге задержали на 16 часов вылет самолета в Турцию

В аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) задержали на 16 часов вылет самолета авиакомпании Azur Air в Турцию. Об этом сообщает портал E1.RU.

Рейс ZF-837 должен был вылететь 25 сентября в 1:25, а прибыть в аэропорт Антальи в 4:25 по местному времени. Однако рейс задержан до 17:55.

В пресс-службе Azur Air заявили, что задержка рейса связана с заменой лайнера. Пассажиров разместили в гостинице, добавили в авиакомпании.

23 сентября представители столичных аэропортов сообщили, что в Москве свыше 200 рейсов отменили или задержали на фоне атаки украинских беспилотников.

Так, утром 23 сентября в Шереметьево на вылет и прилет задержан 71 рейс, 96 — отменено. В аэропорту Домодедово перенесли четыре рейса и два отменили. Во Внуково задержано 40 рейсов, пять перенаправлено в аэропорты других регионов России. В подмосковном аэропорту Жуковский один рейс задержали и три отменили.

Ранее самолет с пассажирами полчаса кружил над аэропортом из-за уснувшего диспетчера.