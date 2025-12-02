На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянку избили в кофейне в Турции

SHOT: в Турции байкерша набросилась с кулаками на туристку из России
Shutterstock

Туристку из России избили в кофейне в Турции. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Все произошло в минувшую субботу, 29 ноября, в пекарне Cıtırım в Аланье. Пострадавшая рассказала, что мимо нее прошла байкерша по направлению к уборной и пнула ее по ноге. Когда россиянка сделала замечание, незнакомка и вовсе набросилась на нее с кулаками, а после этого скрылась на мотоцикле.

Сотрудники кофейни помогли россиянке вызвать полицию, в участке девушка сняла побои. Нападавшую быстро нашли и задержали. Ею оказалась 27-летняя местная жительница, которая, по словам пострадавшей, даже в участке продолжала ей угрожать и выкрикивать националистические оскорбления.

В итоге девушка отказалась писать заявление, хотя полицейские, как рассказала она, были на ее стороне. Конфликт удалось уладить словами.

До этого двух российских туристок избили в столице Кубы Гаване. По словам одной из девушек, она вместе с подругой прилетела на 12-дневный отдых на Кубу. Туристки поехали на двухдневную экскурсию в Гавану. Вечером они отправились посмотреть город, но внезапно к ним подошли двое неизвестных в очках и стали вырывать сумки. Случилась потасовка. Девушки отбивались, на их громкие крики никто не реагировал. Хулиганы отобрали сумку с документами и деньгами, после чего скрылись с места происшествия.

Ранее на Пхукете женщина-таксист напала на туристку из России.

