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В Гаване напали на российских туристок

SHOT: двух российских туристок избили в Гаване и ограбили
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Shutterstock

Двоих российских туристок избили в столице Кубы Гаване, у одной из девушек вырвали сумку с документами и деньгами. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как рассказала одна из девушек, она вместе с подругой прилетела на 12-дневный отдых на Кубу. Они остановились в отеле на курорте Варадеро. Через несколько дней они решили посмотреть и Гавану, оплатили экскурсию на два дня — с квартирой, гидом и трансфером. Гид, по словам девушки, убедил их в безопасности.

После экскурсии девушки пошли вечером посмотреть город, но внезапно к ним подошли двое неизвестных в очках и стали вырывать сумки. Случилась потасовка. Девушки отбивались, на их громкие крики никто не реагировал. Хулиганы завладели сумкой, после чего скрылись с места.

До этого на Бали россиянка попала в больницу после попытки сделать селфи. Во время съемки ее ударила большая волна, туристка упала в воду, на дно с кораллами. Пострадавшая получила рваную рану головы и травму бедра.

Ранее биолог назвал безобидной акулу-няньку, покусавшую российскую туристку.

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