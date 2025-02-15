«Это моя страна»: в Таиланде россиянка вызвала такси и была избита женщиной-водителем

На Пхукете женщина-таксист напала на туристку из РФ

В Таиланде водитель такси напала на туристку из России. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел на Пхукете. По данным Telegram-канала, туристка заказала такси в местном приложении. Приблизительная стоимость поездки составляла 968 бат, но таксист в личных сообщениях попросил 1200. В итоге они договорились на 1100 (около трех тысяч рублей), но поскольку водитель стоял на месте, россиянка отменила поездку и заказала новое такси с женщиной-водителем.

Когда машина приехала, туристка поняла, что это тот автомобиль, поездку на котором она отменила. Указанная в приложении женщина-водитель сидела на пассажирском сиденье.

Местная жительница стала оскорблять пассажирку и заявила, что это «ее страна». Кроме того, таксистка избила россиянку, последней пришлось «выпрыгнуть из машины».

После этого агрессивная местная жительница побежала за ней, но россиянку спасли проходившие мимо люди.

Путешественница обратилась в поддержку приложения, но там не отреагировали на жалобу должным образом. Туристка обратилась в полицию.

После того как россиянка рассказала эту историю, другие путешественники поделились своими историями. Оказалось, что с некоторыми таксистка вела себя неадекватно.

Ранее в Москве таксист прервал поездку и изнасиловал пассажирку.