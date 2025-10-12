На юге-запады Москвы горит легковая машина

На юге-западе Москвы загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Машина оказалась почти полностью уничтожена, однако люди не пострадали. Инцидент произошел на Профсоюзной улице рядом с ТЦ «Калужский». Причины возгорания уточняются.

Утром 12 октября на юго-востоке Москвы произошел пожар в жилом доме.

Инцидент произошел в доме на Братиславской, 18/2 в квартире на десятом этаже. До прибытия пожарных подразделений горящую квартиру самостоятельно покинул один человек. Пострадавших не было.

На месте работали 32 специалиста МЧС и восемь единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.

10 октября пожар произошел в итальянском ресторане в центре Москвы. Пожар возник в ресторане Cantinetta Antinori возник в Денежном переулке. Из окон заведения шел густой дым. Причины возгорания не назывались.

Ранее школьница сожгла квартиру, когда вскрывала родительский сейф по указанию мошенников.