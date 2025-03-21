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В Севастополе пенсионерка получила 16 лет за передачу данных о российских объектах ВСУ

Прокуратура Севастополя: пенсионерку приговорили к 16 годам заключения за госизмену

В Севастополе 66-летнюю Нину Тимошенко приговорили к 16 годам колонии по статье о госизмене. Об этом сообщает Прокуратура Севастополя в официальном Telegram-канале.

Суд установил, что в 2022 году женщина обратилась на горячую линию Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины и предложила помощь, направленную против безопасности РФ.

Установлено, что осенью 2023 года она собрала и передала через мессенджер данные о военных объектах Министерства обороны РФ украинской стороне. Также она предоставила фото- и видеоматериалы с данными о местонахождении кораблей Черноморского флота.

Помимо заключения, суд назначил Тимошенко штраф в 200 тыс. рублей и ограничение свободы на год.

До этого в Крыму 28-летнюю женщину задержали по подозрению в госизмене за сбор информации о российских военных объектах по заданию разведки министерства обороны Украины. Силовики уточнили, что она вступила в один из украинских каналов в мессенджере Telegram и предложила свои услуги по сбору данных о расположении военных аэродромов, техники Вооруженных сил РФ и другой информации, интересующей украинскую сторону.

Ранее студент обвинил своего сокурсника в терроризме.

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