На Кубани задержали россиянку по подозрению в госизмене

ФСБ: на Кубани задержана подозреваемая в госизмене за финансирование ВСУ
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сотрудники ФСБ России задержали в Краснодарском крае женщину по подозрению в государственной измене в связи с финансированием Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«На территории Краснодарского края выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки РФ 1988 г. р., подозреваемой в совершении государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России», — сказал собеседник агентства.

По данным ФСБ, задержанная переводила деньги лицу, осуществляющему на территории Украины сбор средств на поддержку воинских подразделений ВСУ. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена). Обвиняемую заключили под стражу.

В ноябре жителя Тульской области арестовали за перевод средств Вооруженным силам Украины (ВСУ) в криптовалюте. По информации ЦОС ФСБ России, 32-летнего мужчину обвинили в госизмене. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ. Россиянина заключили под стражу.

Ранее россиянину вынесли приговор за недовольные комментарии и переводы ВСУ.

