Жителя Тульской области арестовали за перевод денег ВСУ

ФСБ: житель Тульской области арестован за перевод ВСУ средств в криптовалюте

Жителя Тульской области арестовали за перевод средств Вооруженным силам Украины (ВСУ) в криптовалюте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что 32-летнего мужчину обвиняют в госизмене. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ. Россиянина заключили под стражу.

«Установлено, что гражданин России с помощью криптовалютных инструментов осуществил перевод денежных средств вооруженным формированиям Украины», — говорится в сообщении.

14 ноября суд в Крыму приговорил 22-летнего жителя Керчи к 14 годам лишения свободы по обвинению в совершении государственной измены.

В январе прошлого года, «будучи противником проведения специальной военной операции», молодой человек собрал информацию о местах нахождения подразделений Вооруженных сил России. Скриншоты с точными геоданными дислокации военных россиянин отправил в чат в мессенджере, используемый Службой безопасности Украины и главным управлением разведки Минобороны республики.

Ранее 20-летнего жителя Калужской области приговорили к 14 годам в колонии за госизмену.