На Украине задержали экс-замминистра энергетики по подозрению в хищении

В Киеве задержан бывший замминистра энергетики по подозрению в хищении средств

В Киеве задержали бывшего заместителя министра энергетики, исполняющего обязанности первого вице-президента «Энергоатома» по подозрению в хищении 18,6 млн грн (34,1 млн рублей). Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

В публикации имя задержанного не приводится, однако, по информации украинского издания «Страна.ua», им может быть Юрий Шейко.

Следствие считает, что в августе 2022 года подозреваемый безосновательно завысил сумму договора обязательного страхования за ядерный ущерб с 105 до 130 млн грн (с 193 до 238 млн рублей).

Оставшаяся сумма в размере 18,6 млн грн была выведена из предприятия. Отмечается, что цепочка переводов ведет к российскому холдингу «РЕСО», бенефициарами которого являются граждане РФ.

Напомним, в настоящее время на Украине ведется расследование по факту коррупционной схемы в госконцерне «Энергоатом», организатором которой следствие считает бизнесмена и давнего соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.

Вечером 28 ноября украинский лидер принял отставку главы своего офиса Андрея Ермака — в тот день в его квартире сотрудники антикоррупционных органов провели обыски. Имя Ермака фигурирует в расследовании предполагаемой коррупционной схемы госкорпорации.

