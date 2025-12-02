На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Девочка с расстройством психики забеременела после группового изнасилования

В Казахстане школьница забеременела после изнасилования
Shutterstock/Tinnakorn jorruang

Девочка из Казахстана забеременела после надругательства. Об этом сообщает Nur.kz со ссылкой на местный благотворительный фонд.

По словам волонтеров, 14-летняя школьница с ментальными нарушениями, предположительно, была изнасилована группой мужчин. После этого несовершеннолетняя забеременела.

«Маме и девочке не помогает никто. И мы не знаем, что делать», – рассказали добровольцы.

Как рассказала мать девочки, подозреваемого до сих пор не задержали.

В комментарии для издания представители полиции заявили, что инициировали досудебное расследование. В результате личность подозреваемого установили, его задержали.

«В полиции заявили, что после полного и всестороннего расследования будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», – сообщается в публикации.

До этого в Кировской области уроженец другого государства лишился паспорта РФ из-за изнасилования ребенка. Его также приговорили к сроку, после отбывания которого его депортируют.

Ранее свердловчанин год насиловал маленькую дочь и платил ей за молчание.

