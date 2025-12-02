Свердловчанин год насиловал маленькую дочь и платил ей за молчание

В Свердловской области суд избрал меру пресечения подозреваемому в насилии над собственной девятилетней дочерью. Об этом сообщает kp.ru.

О произошедшем стало известно после того, как девочка рассказала друзьям. По ее словам, отец насиловал ее в течение года. При этом мужчина якобы платил ей, чтобы она никому не рассказала. Позже о ситуации узнали следователи и допросили ребенка.

В результате 39-летнего отца задержали. По словам источника издания, предполагается, что мать пострадавшей знала о ситуации дома.

«Сама женщина категорически отрицает свою причастность к действиям мужа», – сообщается в публикации.

Известно, что мужчина работал сотрудником колбасного цеха, в семье двое детей. Пострадавшая ранее убегала из дома.

До этого в Тюменской области мужчину обвинили в изнасиловании и удержании в своем доме девушки. Школьница пришла устраиваться няней к его сыну, но в жилье тюменец связал ее и надругался.

Ранее мужчина изнасиловал своих маленьких сестер, предложив им лакомство.