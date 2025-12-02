На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Калининградка сдала арендаторам квартиру, но через два месяца вернулась

Baza: в Калининграде хозяйка сдала квартиру и вернулась в нее спустя два месяца
true
true
true
close
tetxu/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Калининграда сдала арендаторам квартиру, но спустя два месяца вернулась, чтобы пожить с ними. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, женщина сотрудничала с риелтором по имени Анжелика. По словам девушки, пенсионерка производила хорошее впечатление. Новые жильцы подписали договор на продолжительное время. Однако спустя два месяца владелица вернулась.

«Бабушка открыла жилье своим ключом и просто легла спать. А когда ее обнаружили, объявила, что собирается прожить вместе с арендаторами четыре дня», – сообщается в публикации.

Выселить женщину не удалось. В результате риелтору пришлось вернуть залог арендаторам, они отправились искать новое жилье. Сама пенсионерка отказалась отдавать деньги за нарушение условий сделки. По какой причине она решила вернуться в свою квартиру, не уточняется.

До этого бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский заявил, что цены на аренду квартир в ближайшее время снизятся. Падение оплаты он объяснил сезонной коррекцией.

Ранее москвичка продала мужчине квартиру и, когда он сделал ремонт, потребовала жилье назад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами