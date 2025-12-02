Калининградка сдала арендаторам квартиру, но через два месяца вернулась

Baza: в Калининграде хозяйка сдала квартиру и вернулась в нее спустя два месяца

Жительница Калининграда сдала арендаторам квартиру, но спустя два месяца вернулась, чтобы пожить с ними. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, женщина сотрудничала с риелтором по имени Анжелика. По словам девушки, пенсионерка производила хорошее впечатление. Новые жильцы подписали договор на продолжительное время. Однако спустя два месяца владелица вернулась.

«Бабушка открыла жилье своим ключом и просто легла спать. А когда ее обнаружили, объявила, что собирается прожить вместе с арендаторами четыре дня», – сообщается в публикации.

Выселить женщину не удалось. В результате риелтору пришлось вернуть залог арендаторам, они отправились искать новое жилье. Сама пенсионерка отказалась отдавать деньги за нарушение условий сделки. По какой причине она решила вернуться в свою квартиру, не уточняется.

До этого бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский заявил, что цены на аренду квартир в ближайшее время снизятся. Падение оплаты он объяснил сезонной коррекцией.

Ранее москвичка продала мужчине квартиру и, когда он сделал ремонт, потребовала жилье назад.