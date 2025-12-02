На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичка продала мужчине квартиру и, когда он сделал ремонт, потребовала жилье назад

В Москве женщина потребовала квартиру у покупателя после сделанного ремонта
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT»

Жительница Москвы продала мужчине квартиру и решила ее забрать после ремонта. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, россиянин по имени Александр полтора года назад купил у пожилой женщины жилье в плохом состоянии.

«Состояние квартиры было чуть ли не аварийным – дырка в полу вела прямо в подвал, к покрытию стен тоже были большие вопросы», – сообщается в публикации.

За жилье мужчина заплатил девять миллионов рублей. Во время заключения сделки он несколько раз уточнил, не является ли владелица жертвой мошенников, та отрицала любое давление. После всех бюрократических процессов Александр решил сделать ремонт, на работы он потратил два миллиона рублей.

В момент, когда ремонт подходил к концу, история с квартирой певицы Ларисы Долиной стала резонансной. На фоне этого бывшая хозяйка вернулась и заявила, что продать жилье ее вынудили аферисты.

Женщина предложила вернуть владельцу сумму, но по две-три тысячи с пенсии. Стоимость жилья без учета потраченного на ремонт Александр «отобьет» через 250 лет.

Ранее в Норильске обманутая мошенниками женщина подожгла заправку и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами