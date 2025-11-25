Россиянам пообещали, что аренда квартир подешевеет

Цены на аренду жилья в России могут снизиться на 2–4% в январе 2026 года по сравнению с ноябрем-декабрем 2025-го, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По его оценке, снять однушку в Москве можно будет за 65-75 тыс. рублей в среднем, в Санкт-Петербурге — за 45-50 тыс. рублей, в других городах-миллионниках — за 28 тыс. рублей в среднем, двушки — за 90-105 тыс. рублей, 65-75 тыс. рублей и 40-48 тыс. рублей в среднем соответственно, а трешки — от 120 тыс. рублей, за 85-95 тыс. рублей и 55-65 тыс. рублей в среднем соответственно.

«Это классическая сезонная коррекция. Декабрь традиционно завершается активным закрытием сделок перед праздниками, тогда как январь — это «мертвый сезон», когда активность арендаторов падает до минимума. Однако в годовом выражении (год к году) аренда останется рекордно дорогой. Основная причина высоких ставок — сохраняющаяся высокая ключевая ставка ЦБ (и, как следствие, дорогая рыночная ипотека). Для большинства россиян покупка квартиры в кредит в конце 2025 года оставалась недоступной, что перенаправило огромный пласт спроса в сектор аренды, разогрев цены», — отметил Трепольский.

По его словам, локальное январское «охлаждение» связано с сезонностью: в январе на рынок выходят квартиры, освободившиеся после праздников или не сданные в декабре, а поток нанимателей (студентов, трудовых мигрантов) иссякает до февраля. Собственники, чтобы не допускать простоя, будут готовы к небольшому торгу, но массово снижать ценники в объявлениях не станут из-за инфляционного давления и роста тарифов ЖКХ, заключил эксперт.

