На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам пообещали, что аренда квартир подешевеет

Финансист Трепольский: цены на аренду квартир в России cнизятся на 2–4% в январе
true
true
true
close
Shutterstock

Цены на аренду жилья в России могут снизиться на 2–4% в январе 2026 года по сравнению с ноябрем-декабрем 2025-го, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По его оценке, снять однушку в Москве можно будет за 65-75 тыс. рублей в среднем, в Санкт-Петербурге — за 45-50 тыс. рублей, в других городах-миллионниках — за 28 тыс. рублей в среднем, двушки — за 90-105 тыс. рублей, 65-75 тыс. рублей и 40-48 тыс. рублей в среднем соответственно, а трешки — от 120 тыс. рублей, за 85-95 тыс. рублей и 55-65 тыс. рублей в среднем соответственно.

«Это классическая сезонная коррекция. Декабрь традиционно завершается активным закрытием сделок перед праздниками, тогда как январь — это «мертвый сезон», когда активность арендаторов падает до минимума. Однако в годовом выражении (год к году) аренда останется рекордно дорогой. Основная причина высоких ставок — сохраняющаяся высокая ключевая ставка ЦБ (и, как следствие, дорогая рыночная ипотека). Для большинства россиян покупка квартиры в кредит в конце 2025 года оставалась недоступной, что перенаправило огромный пласт спроса в сектор аренды, разогрев цены», — отметил Трепольский.

По его словам, локальное январское «охлаждение» связано с сезонностью: в январе на рынок выходят квартиры, освободившиеся после праздников или не сданные в декабре, а поток нанимателей (студентов, трудовых мигрантов) иссякает до февраля. Собственники, чтобы не допускать простоя, будут готовы к небольшому торгу, но массово снижать ценники в объявлениях не станут из-за инфляционного давления и роста тарифов ЖКХ, заключил эксперт.

Ранее стало известно, сколько россиян получили квартиру в наследство.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами