«Придется все переименовать»: в «Усадьбе Колобка» заявили, что герой сказки — не курянин

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал президенту Владимиру Путину о курских корнях персонажа сказок Колобка. Председатель «Усадьбы Колобка» в Ульяновске Владимир Сидоров в разговоре с «Газетой.Ru» не согласился с Хинштейном и добавил, что даже если персонажа официально признают курянином, усадьбу переносить не будут.

«Ученые-сказковеды говорят, что родина Колобка — Ульяновская область. Более того, день рождения Колобка в этом году проходил в один день с празднованием дня города Ульяновска. Усадьба Колобка в Мостовой Слободе останется в любом случае. Более того, в следующем году мы планируем, что у нас появится еще один дом — молодежная творческая мастерская Колобка», — сказал он.

Сидоров считает неправильным определять родину сказочных персонажей исходя из места проживания авторов произведений.

«Я уверен, что родиной Колобка останется Ульяновская область. А если придерживаться логики и признавать родину сказочных персонажей по принципу проживания автора, то придется все переименовать. Предлагаю сделать Курскую область родиной автора Колобка», — заявил он.

До этого президент России Владимир Путин встретился с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Глава региона заявил, что Колобок имеет курские корни. Хинштейн рассказал, что курянка Екатерина Авдеева еще в 1844 году опубликовала книгу «Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою», в которой была сказка о Колобке.

Позже ученая-сказковед Варвара Добровольская в разговоре с изданием «Подъем» заявила, что на родину Колобка претендует город Ульяновск, поскольку название «колобок» пришло из поволожских диалектов. Она отметила, что родина персонажей сказок не определяется по месту, где было написано произведение.

Как заметил корреспондент «Газеты.Ru», по сюжету сказки Колобку встречаются медведь, лиса, волк и заяц. Однако медведи в Курской области не водятся.

