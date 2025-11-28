Россиянину вынесли приговор за недовольные комментарии и переводы ВСУ

Жителю Омской области дали 8,5 года колонии за комментарий и переводы на ВСУ

2-й Восточный окружной военный суд приговорил жителя Омской области за призывы к террористической деятельности, оправдание терроризма и госизмену. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В ведомстве уточнили, что обвинительный приговор вынесли Георгию Тыркову. По материалам дела, в августе 2022 года он, будучи несовершеннолетним и находясь за пределами России, разместил в открытом интернет-сообществе комментарий, который расценили как призыв к террору и его оправдание. Следствие указало, что такие публикации были связаны с недовольством политикой президента России Владимира Путина, включая специальную военную операцию.

Также суд установил, что с декабря 2022 года по декабрь 2023 года Тырков неоднократно переводил деньги организациям, собирающим средства для поддержки вооруженных сил Украины. Эти действия квалифицировали как оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.

С учетом норм, применяемых к несовершеннолетним, суд назначил осужденному 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима, а также запретил ему в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в интернете.

Ранее житель Иркутской области получил 6,5 года колонии за призывы к терроризму.