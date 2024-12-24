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Суд вынес приговор замначальника управления ГУ МВД Москвы

Замглавы миграционного управления ГУ МВД Москвы получил 6,5 года колонии
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Басманный суд Москвы приговорил заместителя начальника управления по вопросам миграции столичного главного управления (ГУ) МВД России Вячеслава Фокина к 6,5 года колонии. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд назначил Фокину В.В. наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Также он лишается звания «полковник полиции».

Бывший замначальника управления по вопросам миграции московского ГУМВД Дмитрий Тахтаулов также был осужден на 6,5 года.

Фокин и Тахтаулов обвиняются в организации незаконной миграции. Согласно информации следствия, они в 2021 году незаконно оформили приглашения на въезд трудовых мигрантов. Следствие считает, что сотрудники управления по вопросам миграции по Москве получили от компании, которая подконтрольна предпринимателям, ходатайства о разрешении на въезд иностранцев с ложными данными о целях въезда. В январе 2023 года суд отправил Фокина и Тахтаулова под домашний арест.

Ранее в Москве экс-замглаву управления миграции ГУМВД отдали сразу под два суда.

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