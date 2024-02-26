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В Москве экс-замглаву управления миграции ГУМВД отдали сразу под два суда

В Москве в двух судах рассматривается дело бывшего полицейского Тахтаулова

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В двух московских судах одновременно проходит рассмотрение дел, в которых основным обвиняемым является экс-заместитель начальника управления по вопросам миграции (УВМ) ГУ МВД РФ по Москве Дмитрий Тахтаулов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Следствие и прокуратура инкриминируют бывшему высокопоставленному полицейскому организацию незаконной миграции в Россию 10 тыс. иностранных граждан. У подполковника полиции и его родственников обнаружили несколько объектов недвижимости, престижные иномарки номерами и крупные суммы наличных денег. Генеральная прокуратура России считает, что Тахтаулов приобрел эту собственность на средства от полученных взяток и требует ее конфискации.

Рассмотрение дела Фокина и трех его сообщников проходит в Бутырском и Преображенском судах Москвы. Они обвиняются в организации незаконной миграции группой лиц с использованием своего служебного положения.

Прокуратура подчеркнула, что Тахтаулов оформлял полученные преступным путем недвижимость и автомобили на своих ближайших родственников: мать, дочь и бывшую супругу. В частности, общая стоимость активов матери Тахтаулова превышает 91 млн руб., при том, что ее официальные доходы за последние годы составили всего около 1,1 млн руб.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы отпустил под домашний арест действующего и бывшего замначальника управления по вопросам миграции ГУМВД Москвы Вячеслава Фокина и Дмитрия Тахтаулова, которых обвиняли в незаконной выдаче разрешений на ввоз трудовых мигрантов.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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