Россиянам посоветовали не сравнивать себя с «идеальными» картинками в соцсетях

Ленты соцсетей обычно заполнены «идеальными» кадрами успеха и счастья. Человек невольно начинает сравнивать себя с этими образами и тревожиться из-за того, что его жизнь куда более тусклая и менее успешная. Однако стоит помнить, что онлайн-картинки — не реальность, а лишь красивая выжимка. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Соцсети транслируют идеальные картинки, часто оторванные от реальности. Сравнения неизбежны — это особенность работы нашего мозга. Чтобы не проваливаться в негатив, ограничьте время в соцсетях, особенно перед праздниками», — посоветовала специалист.

Она добавила, что важно сфокусироваться на собственных ценностях и достижениях, празднуя не только крупные, но и маленькие победы. Также стоит признать, что не все может получаться идеально и это норма.

До этого Крашкина объяснила, почему конец года часто вызывает тревогу. Дело в том, что мозг невольно начинает сравнивать намеченные планы с реальностью. Если фокусироваться только на «несделанном», как раз и возникают негативные мысли.

