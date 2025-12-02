На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам посоветовали не сравнивать себя с «идеальными» картинками в соцсетях

Врач Крашкирна: не стоит сравнивать свои достижения с историями в соцсетях
true
true
true
close
Shutterstock

Ленты соцсетей обычно заполнены «идеальными» кадрами успеха и счастья. Человек невольно начинает сравнивать себя с этими образами и тревожиться из-за того, что его жизнь куда более тусклая и менее успешная. Однако стоит помнить, что онлайн-картинки — не реальность, а лишь красивая выжимка. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Соцсети транслируют идеальные картинки, часто оторванные от реальности. Сравнения неизбежны — это особенность работы нашего мозга. Чтобы не проваливаться в негатив, ограничьте время в соцсетях, особенно перед праздниками», — посоветовала специалист.

Она добавила, что важно сфокусироваться на собственных ценностях и достижениях, празднуя не только крупные, но и маленькие победы. Также стоит признать, что не все может получаться идеально и это норма.

До этого Крашкина объяснила, почему конец года часто вызывает тревогу. Дело в том, что мозг невольно начинает сравнивать намеченные планы с реальностью. Если фокусироваться только на «несделанном», как раз и возникают негативные мысли.

Ранее россиянам объяснили, как строить планы на новый год и не выгореть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами