Россиянам объяснили, как строить планы на новый год и не выгореть

Слишком грандиозные планы на новый год могут привести к выгоранию, причем еще во время новогодних праздников. Об этом в интервью aif.ru предупредил психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук Михаил Хорс.

«Люди во время новогодних каникул часто перегружают себя эмоционально. Они думают, что во время длинного отдыха смогут все успеть сделать, доделать и вообще начнут новую жизнь — и спортом начнут заниматься, и прокрастинировать перестанут, и вообще за 12 выходных дней успеют совершить подвиг», — обратил внимание специалист.

В итоге, видя разрыв между планами и реальностью, люди начинают себя ругать и давать обещания, что в ближайшие дни уж точно сделают все намеченное. Эти мысли настолько выматывают, что на работу после каникул человек выходит выгоревшим, добавил он.

Согласно исследованию сервисов «Ясно» и Эйч, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», больше половины (53%) россиян признали, что постоянно сталкиваются на работе с выгоранием. При этом у многих (более 35%) это состояние длится на протяжении нескольких лет.

