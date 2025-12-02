Риелтор раскрыл масштабы «эффекта Долиной» в России

В России не повально, но все-таки наблюдается нежелание некоторых людей покупать недвижимость у пенсионеров. Об этом рассказал «Ленте.ру» член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

По словам эксперта, на рынке сейчас присутствует некоторый «эффект Долиной». Вместе с тем он подчеркнул, что эта тенденция не несет масштабный характер.

«Иногда, когда спрашивают про возраст собственника, есть отказы», — сообщил риелтор.

Он также рассказал о жалобах коллег, которые говорят, что у пожилого собственника жилья стало тяжелее продать объект.

Барсуков посоветовал россиянам при покупке жилья внимательно смотреть на схему сделки и проверять, есть ли какие-то несовпадения в деталях. Также он рекомендовал пользоваться услугами риелторов, которые состоят в профсообществе и работают в паре с юристом.

До этого Telegram-канал SHOT рассказывал о случае, когда пожилая москвичка продала мужчине квартиру и решила ее забрать после ремонта. Россиянин приобрел жилье полтора года назад, и оно находилось чуть ли не в аварийном состоянии. За квартиру мужчина заплатил 9 млн рублей. Во время заключения сделки он несколько раз уточнил, не является ли владелица жертвой мошенников, та отрицала любое давление.

В момент, когда ремонт в квартире находился на завершающей стадии, дело певицы Ларисы Долиной стало резонансным. На фоне этого бывшая хозяйка недвижимости вернулась и потребовала вернуть ей квартиру, заявив, что продать ее вынудили аферисты. Она предложила покупателю вернуть стоимость квартиры, но платить частями — по 2 тыс. рублей в месяц с пенсии. Таким образом стоимость жилья без учета ремонта мужчина отобьет через 250 лет.

Ранее Роднина заявила, что не понимает травлю Долиной.