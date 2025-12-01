«Она тоже пострадавшая сторона»: Роднина заявила, что не понимает травлю Долиной

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина призналась, что не понимает травлю певицы Ларисы Долиной из-за ситуации с квартирой. Ее слова приводит Sport24.

«Она тоже пострадавшая сторона. Наверное, как-то будет решаться вопрос и с той девушкой [которая заплатила за квартиру]. Они обе пострадавшие. А чего Долину травить? У нас как более-менее известная фамилия, значит сразу целая свора. Слава Богу, не читаю все это», — заявила она.

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. Покупатели лишаются и денег, и жилья.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год.

