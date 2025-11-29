На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина изнасиловал своих маленьких сестер, предложив им лакомство

В Зимбабве мужчина получил срок 40 лет за изнасилование сестер
Shutterstock

Жителю Зимбабве вынесли приговор за сексуальное насилие над собственными сестрами. Об этом сообщает iharare.com.

По данным издания, 32-летний мужчина пообещал родственницам в возрасте 9 и 10 лет популярное местное лакомство, но потребовал, чтобы для этого они пошли с ним. Когда они пришли к нему домой, брат сказал им подняться в его спальню.

«Оказавшись внутри, он запер дверь и совершил отвратительное преступление», – сообщается в публикации.

Когда девочки выходили из спальни, родственница обратила на это внимание и сразу рассказала их отцу и бабушке. После расспросов дети рассказали о произошедшем, родственники обратились в правоохранительные органы.

В результате фигуранта приговорили к 40 годам лишения свободы.

До этого в Германии осудили мужчину, который совершал преступления против собственных детей. В течение минимум четырех лет отец насиловал дочь и заставлял делать с ней то же самое ее брата. Немец получил девять лет тюремного заключения.

Ранее мужчину лишили гражданства РФ за надругательство над ребенком.

