Тюменец держал в подвале и насиловал школьницу, которая пришла к нему устраиваться няней

В Тюменской области мужчину обвинили в изнасиловании и удержании девушки

В Тюменской области девушка подверглась изнасилованию после попытки устроиться на работу. Об этом сообщает 72.ru.

По данным портала, 17-летняя школьница оставила резюме на одном из сайтов, указала настоящий возраст и изъявила желание работать няней.

После общения на сайте с девушкой встретился ее новый наниматель Игорь. Объяснив, что ребенок спит, мужчина повел гостью в дом. Там он надругался над несовершеннолетней, и, заковав ее в наручники, оставил в подвале.

«Второй раз изнасилование произошло уже в спальне, а после он оставил прикованную [девушку] почти на сутки одну», – сообщается в публикации.

Отмечается, что мужчина боялся, что школьница расскажет о произошедшем кому-либо. Он якобы предлагал переводить ей деньги за молчание.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему уже предъявили обвинение по статьям об изнасиловании и незаконном лишении свободы.

Известно, что в 2017 году его уже осуждали по подобной статье. Фигурант познакомился с девочкой в интернете и при личной встрече изнасиловал ее в своей машине. Его приговорили к девяти годам лишения свободы, но он освободился раньше.

Ранее безработный петербуржец изнасиловал женщину в подъезде.