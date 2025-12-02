Ветврач рассказал, как когтеточка спасает здоровье кошек

Когтеточка нужна домашним кошкам для здоровья, она помогает предотвратить ломкость когтей, воспаления и проблемы с суставами. Об этом Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По его словам, без нее когти питомца могут ломаться или врастать, что вызывает боль, нарушения походки, заболевания суставов и позвоночника. Ветврач отметил, что многие животные самостоятельно находят места для стачивания когтей, которые не всегда устраивают хозяев.

«Чтобы привлечь внимание кошки к когтеточке, можно использовать специальные растительные стимуляторы. А чтобы отучить животное царапать мебель, применяют безопасные репелленты на основе эфирных масел, запах которых для кошек неприятен. Так питомец быстро понимает, где можно точить когти, а где нет», — пояснил Шеляков.

Ветеринарный врач и эксперт бренда Triol Виктория Романовская до этого рассказала «Газете.Ru», что кошки могут вытаскивать еду из миски и есть в углу по разным причинам. Часто это связано с их инстинктами — в дикой природе они прячут добычу, чтобы избежать конкуренции. Даже в доме питомец может уносить корм в более безопасное место, особенно если рядом есть другие животные или люди.

