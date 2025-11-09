Россиянам объяснили, почему кошки вытаскивают еду из миски и едят на полу

Кошки могут вытаскивать еду из миски и есть в углу по разным причинам. Часто это связано с их инстинктами — в дикой природе они прячут добычу, чтобы избежать конкуренции. Даже в доме питомец может уносить корм в более безопасное место, особенно если рядом есть другие животные или люди, рассказала «Газете.Ru» Виктория Романовская, ветеринарный врач и эксперт бренда Triol.

«Неудобная миска тоже может быть причиной такого поведения. Если она слишком узкая или глубокая, усы кошки соприкасаются с краями, вызывая дискомфорт. У этого явления даже есть название — «усталость усов». В таком случае животное предпочитает доставать кусочки лапой и есть рядом», — отметила ветврач.

Еще одна возможная причина — запах посуды. По словам эксперта, если миска пахнет моющим средством или застарелым кормом, чувствительное обоняние кошки заставит ее избегать изделия. Также проблема может быть в самой поверхности миски. Если она скользит по полу, кошке будет удобнее переложить еду на устойчивое место.

«Чтобы отучить животное от этой привычки, можно попробовать подобрать удобную, широкую и устойчивую миску, разместить ее в спокойном месте подальше от лотка и воды, а также постелить под нее специальный коврик для предотвращения скольжения. Важно не позволять кошке есть с пола, убирая упавшие кусочки, чтобы не закрепить привычку. А за хорошее поведение во время приема пищи можете побаловать любимца лакомством», — сказала она.

Однако не стоит списывать все на капризы, заметила Романовская.

«Внезапные изменения в поведении могут сигнализировать о проблемах со здоровьем: болезненные ощущения при жевании, заболевания зубов и десен, желудочно-кишечные расстройства или снижение аппетита. Если кошка стала осторожничать с едой, долго нюхает корм или совсем перестала есть из привычной миски, стоит внимательно понаблюдать за ней и при необходимости обратиться к ветеринару», — предупредила ветврач.

Иногда подобные «странности» могут быть связаны и с эмоциональным состоянием. Например, кошка может уносить еду, если чувствует тревогу, ревнует к новому питомцу или переживает переезд. В таких случаях важно не ругать животное, а помочь ему почувствовать себя в безопасности: установить привычный распорядок кормления, уделять больше внимания и ласки.

«Помните: у каждого любимца есть свой характер и свои маленькие ритуалы. Кто-то предпочитает есть строго по расписанию, а кто-то превращает обед в целую охоту. Главное — наблюдать, понимать и подстраиваться под своего пушистого друга», — резюмировала она.

Ранее была названа причина, почему коты пьют воду отовсюду, но только не из своей миски.