Ветврач объяснил, почему кошки метят территорию

Кошки могут оставлять метки из-за природного инстинкта или стресса. Об этом Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Он уточнил, что чаще всего домашние животные поступают так, поскольку их природный инстинкт заставляет обозначать границы или привлекать партнера. При этом у кастрированных питомцев такое поведение может сигнализировать о психологических или медицинских причинах, а также недостатке внимания, страхе или внешних раздражителях.

«Если кастрированная кошка начинает метить, это уже повод обратиться к врачу. Такое поведение может быть связано с циститом, нарушением обмена веществ или другими заболеваниями. Лучше исключить болезни и не откладывать визит к специалисту», — заключил Шеляков.

До этого Михаил Шеляков говорил, что кошки могут расценивать как атаку быстрое сближение с незнакомцем, нависание и улыбку, обнажающую зубы, это вызывает у них сильный стресс, учащенное сердцебиение и выброс адреналина. В такой ситуации попытка погладить, резко выбросив руку, расценивается как прямая атака.

