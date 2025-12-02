На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, куда отправятся россияне на новогодние каникулы

RT: на новогодние каникулы россияне уедут в Домбай и Шанхай
true
true
true
close
artem.dzyuba/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На предстоящие новогодние праздники многие россияне запланировали путешествия. Самым популярным внутренним направлением стал Домбай – в поселке поблизости от местного горнолыжного курорта зафиксировано на 110% больше бронирований, чем годом ранее. Отдых здесь обойдется туристам в 14,4 тыс. рублей, передает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

На втором месте среди российских направлений оказался Псков, куда число заказов выросло на 33% за год. Отдых здесь в новогодние каникулы будет стоить около 8,3 тыс. рублей в сутки. На третьем месте оказался Краснодар – число бронирований сюда выросло на 30%, а стоимость отдыха составляет 9,7 тыс. рублей в сутки.

Среди внутренних направлений спросом также пользуются Великий Новгород (+27%), Пятигорск (+24%).

Многие россияне также намерены отправиться за границу – одним из самых востребованных зарубежных направлений в новогодние каникулы стал Токио, куда число заказов подскочило год к году на 188%. Также многие хотят поехать в Абу-Даби (150%). Кроме того, в тройке наиболее популярных зарубежных направлений оказался Шанхай – это своего рода тревел-открытие текущего года, заявили аналитики.

Напомним, российские путешественники начали планировать свой отдых уже в начале октября – об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок. Спрос на зарубежные направления вырос на 35% в сравнении с прошлым годом. При этом на поездки за границу приходится каждое пятое бронирование, совершенное российскими туристами (21%). Эксперты связывают повышенный интерес туристов к отдыху за рубежом с длительным периодом новогодних каникул, что позволяет планировать более дальние путешествия.

Ранее сообщалось, что в России ожидают более двух миллионов китайских туристов из-за отмены виз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами