Стало известно, куда отправятся россияне на новогодние каникулы

На предстоящие новогодние праздники многие россияне запланировали путешествия. Самым популярным внутренним направлением стал Домбай – в поселке поблизости от местного горнолыжного курорта зафиксировано на 110% больше бронирований, чем годом ранее. Отдых здесь обойдется туристам в 14,4 тыс. рублей, передает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

На втором месте среди российских направлений оказался Псков, куда число заказов выросло на 33% за год. Отдых здесь в новогодние каникулы будет стоить около 8,3 тыс. рублей в сутки. На третьем месте оказался Краснодар – число бронирований сюда выросло на 30%, а стоимость отдыха составляет 9,7 тыс. рублей в сутки.

Среди внутренних направлений спросом также пользуются Великий Новгород (+27%), Пятигорск (+24%).

Многие россияне также намерены отправиться за границу – одним из самых востребованных зарубежных направлений в новогодние каникулы стал Токио, куда число заказов подскочило год к году на 188%. Также многие хотят поехать в Абу-Даби (150%). Кроме того, в тройке наиболее популярных зарубежных направлений оказался Шанхай – это своего рода тревел-открытие текущего года, заявили аналитики.

Напомним, российские путешественники начали планировать свой отдых уже в начале октября – об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок. Спрос на зарубежные направления вырос на 35% в сравнении с прошлым годом. При этом на поездки за границу приходится каждое пятое бронирование, совершенное российскими туристами (21%). Эксперты связывают повышенный интерес туристов к отдыху за рубежом с длительным периодом новогодних каникул, что позволяет планировать более дальние путешествия.

Ранее сообщалось, что в России ожидают более двух миллионов китайских туристов из-за отмены виз.