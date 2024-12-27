Россиян предупредили о штрафе за неправильную перевозку новогодней ели

Водителям, которые неправильно перевозят новогоднюю ель в автомобиле, может грозить штраф. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Анастасия Билялова.

Она отметила, что дерево не должно ограничивать обзор, затруднять управление и нарушать устойчивость транспортного средства. Помимо этого, водителю должны быть видны внешние световые приборы, световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки.

«Если груз выступает за габариты спереди и сзади более чем на один метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, его нужно обозначить знаками «Крупногабаритный груз». Помимо этого, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости ель нужно обозначить спереди — фонарем или световозвращателем белого цвета, а сзади — фонарем или световозвращателем красного», — сказала Билялова.

По ее словам, за нарушение этих правил автомобилисту могут вынести предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Юрист также напомнила о необходимости иметь при себе разрешение на вырубку дерева или документы, подтверждающие покупку ели.

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева до этого рассказала «Газете.Ru», что вместе с живой елкой можно случайно принести в дом нежелательных гостей — насекомых и их личинок.

Ранее россиян предупредили о штрафах за новогодние украшения на автомобиле.