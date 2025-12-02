Психолог объяснила, как избежать усталости после путешествия

Любое путешествие для психики людей является стрессом из-за большого количества позитивных впечатлений и выхода из зоны комфорта, чтобы избежать усталости, стоит чередовать активные и пассивные формы отдыха. Об этом «Москве 24» рассказала психолог Дарья Яушева.

«Поездка не должна строиться только на получении впечатлений, иначе в конечном итоге есть эмоциональный всплеск, но нет восстановления. Универсальной пропорции нет, но можно плюс-минус ориентироваться на «день восстановления — день активности». Соотношение зависит от того, сколько конкретному человеку нужно времени на то и другое», — сказала эксперт.

По ее словам, важно также оставлять время на личные дела и учитывать темперамент отдыхающего. Психолог пояснила, что некоторым нужно больше движений и активности, другим, напротив, уединения и тишины. После поездки лучше оставить один-два дня на восстановление дома, чтобы адаптироваться к ритму жизни и плавно вернуться к работе, заключила Яушева.

Системный семейный психолог Виктория Мещерина до этого говорила, что сбитый режим и переизбыток общения могут приводить к плохому самочувствию после отпуска. Она отметила, что во время отдыха люди привыкают к расслабленному состоянию и теряют привычный распорядок дня, поэтому при выходе на работу они сталкиваются с физической и психической усталостью. Кроме того, источником усталости может выступать постоянное пребывание с близкими.

