Россиян предупредили о мошенниках, продающих фейковую икру по заниженным ценам

РИА Новости: мошенники продают россиянам икорный суп вместо икры к Новому году
buradaki/Shutterstock/FOTODOM

На фоне новогоднего ажиотажа мошенники продают россиянам «икорный суп» или подделки вместо настоящей красной икры, привлекая покупателей заниженной ценой. Об этом РИА Новости сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Он отметил, что ажиотаж вокруг красной икры традиционно привлекает аферистов, которые стараются заработать на желании россиян приобрести этот праздничный продукт дешевле. В результате покупатели получают либо фальсифицированный продукт с водой и консервантами, либо поддельную икру.

Зверев порекомендовал россиянам не поддаваться на угрозы о скором росте цен к Новому году и советовал приобретать икру только у проверенных продавцов, а не искать «выгодные предложения» через мессенджеры и социальные сети.

В преддверии Нового года мошенники могут пользоваться тем, что до 1 декабря физлицам нужно заплатить налоги. На фоне этого злоумышленники начнут создавать аккаунты, боты и другие площадки, которые будут замаскированы под официальные ресурсы налоговых органов или просто связаны с этой тематикой.

Руководитель BI.ZONE Digital Risk Protection Дмитрий Кирюшкин отметил, что с наибольшей вероятностью мошенники начнут распространять вредоносный контент, с помощью которого будут красть аккаунты и денежные средства пользователей, в Telegram.

Ранее психолог назвала восемь признаков мошеннического поведения на сайте знакомств.

