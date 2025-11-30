На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученый предсказал увеличение срока жизни человека до 120 лет

Академик РАН Сергеев: за век жизнь человека удлинилась в два раза
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

За век жизнь человека удлинилась в два раза, следующий рубеж – 120 лет. Об этом ТАСС сообщил академик РАН Александр Сергеев.

«В 1900 году средняя продолжительность жизни составляла примерно 40 лет. Сейчас - 70-80 лет. И это было достигнуто за счет науки - борьбы с инфекциями, изобретения новых лекарств и новых средств диагностики… Следующий возрастной уровень, который ученые обсуждают сегодня и который может быть достигнут, в том числе с помощью ученых из кооперации НЦФМ – это 120 лет жизни», – отметил Сергеев.

Ученый сообщил, что науку ожидают новые открытия в области медицины, а также клеточной и молекулярной биологии. Он заверил, что благодаря им получится достичь новых рубежей в продолжительности жизни.

Сергеев подчеркнул, что одно из направлений деятельности российских ученых связано с развитием так называемого ментального долголетия.

«Долголетие бывает разным: есть физическое и ментальное. Было бы идеально, чтобы человек оставался здоровым как физически, так и умственно на протяжении долгого времени», – пояснил ученый.

До этого стало известно о том, что в Китае планируют побить рекорды по продолжительности жизни. На сегодняшний день средний показатель в Поднебесной составляет 79 лет. В дальнейшем власти страны планируют достичь новых рубежей за счет пропаганды здорового образа жизни.

Ранее Путин сообщил, что Россия ставит целью увеличение средней продолжительности жизни до 150 лет.

