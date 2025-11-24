На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали о способности умеренного стресса продлевать жизнь

Профессор Москалев: умеренный стресс поддерживает долголетие когнитивных функций
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Периодический стресс в умеренном количестве помогает способствует долголетию. Об этом kp.ru рассказал член-корреспондент РАН, директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Алексей Москалев.

«Примеры долгожителей нам показывают, что стрессы нам периодически нужны. Например, выступление на публике – это определенный стресс, но если он умеренный и периодический, и мы даем себе время на восстановление, он способствует долголетию когнитивных функций», — объяснил профессор.

Он отметил, что тренировать стрессоустойчивость получится с помощью разных способов. Благодаря медитации или дыхательным упражнениям удастся регулировать сердечный ритм и поддерживать работу мозга. По словам Москалева, одним из самых простых упражнений является «6 дыханий», согласно которому нужно делать глубокие вдохи и выдохи так, чтобы за минуту получилось не более шести дыханий.

Специалист добавил, что для долголетия также не менее важна цель в жизни. Даже небольшая целеустремленность и понимание смысла собственных действий помогают замедлить старение.

До этого исследование, опубликованное в журнале British Journal of Nutrition (BJN), показало, что употребление семи-восьми чашек кофе, чая и воды в день способствует долголетию и снижает вероятность развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Отмечается, что хлорогеновая кислота, содержащаяся в кофе, снижает риск диабета и нарушений нервной системы.

Ранее эксперт рассказала, почему при принятии решений возникают сложности.

