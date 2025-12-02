На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ГД сообщили о новом социальном контракте для демобилизованных с 2026 года

Полуянова: с 1 января появится новый вид соцконтракта для демобилизованных с СВО
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова рассказала РИА Новости, что с 1 января 2026 года для демобилизованных с СВО появится новый вид социального контракта.

«Для демобилизованных участников спецоперации с 1 января 2026 года появится отдельный вид соцконтракта <...> Сами участники СВО на разных встречах и мероприятиях предлагали такой вариант поддержки. Уверена, новая «ветвь» соцконтракта будет полезна не только самим бойцам, но и сектору МСП в целом. Эта мера поддержки крайне востребована», — поделилась Полуянова.

По ее словам, условия контракта подразумевают ведение предпринимательской деятельности без оценки уровня среднедушевого дохода. Размер единовременной выплаты по контракту составит 350 тысяч рублей. Эти деньги также можно будет потратить на обучение или повышение квалификации.

Полуянова уточнила, что за девять месяцев 2025 года было заключено более 186 тысяч соцконтрактов с более чем 520 тысяч граждан, а с момента введения меры поддержки ею воспользовались 1,2 млн человек.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что ветераны СВО чаще всего работают в сфере транспорта, торговли и строительства.

По ее словам, в центры занятости обратились более 10,5 тысяч участников СВО и членов их семей. Голикова уточнила, что вопрос трудоустройства ветеранов СВО находится на особом контроле президента России Владимира Путина. Военным и их семьям помогают трудоустроиться и получить дополнительное образование.

Ранее стало известно, сколько россиян получили звание Героя России.

