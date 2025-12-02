Испания ужесточила визовый режим для россиян даже при транзите

Эксперт Максимов: Испания стала требовать с россиян визу даже для транзита

Испания ввела требование об обязательном получении транзитной визы для россиян даже при перелетах через ее территорию в третьи страны. Об этом ТАСС сообщил председатель координационного совета при Общественной палате РФ по туризму Андрей Максимов.

По его словам, новые правила касаются, в частности, аэропорта Мадрид-Барахас, который часто используется для стыковочных рейсов в страны Латинской Америки. До 2025 года таких ограничений не существовало.

«В настоящее время для перемещения через этот аэропорт в транзитном режиме требуется получение транзитной визы Испании. Ранее до 2025 года таких ограничений не было», — сказал Максимов.

Эксперт также отметил, что некоторые страны ЕС ввели дополнительные требования для россиян, включая наличие страховки, оформленной в Евросоюзе, и банковских счетов на его территории.

В Испании с 12 октября начала действовать новая биометрическая система контроля на внешних границах Шенгенской зоны. Согласно новым правилам, у граждан всех третьих стран, включая Россию, при въезде и выезде будут обязательно собираться биометрические данные — фотографии и отпечатки пальцев.

