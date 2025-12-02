На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Испания ужесточила визовый режим для россиян даже при транзите

Эксперт Максимов: Испания стала требовать с россиян визу даже для транзита
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Испания ввела требование об обязательном получении транзитной визы для россиян даже при перелетах через ее территорию в третьи страны. Об этом ТАСС сообщил председатель координационного совета при Общественной палате РФ по туризму Андрей Максимов.

По его словам, новые правила касаются, в частности, аэропорта Мадрид-Барахас, который часто используется для стыковочных рейсов в страны Латинской Америки. До 2025 года таких ограничений не существовало.

«В настоящее время для перемещения через этот аэропорт в транзитном режиме требуется получение транзитной визы Испании. Ранее до 2025 года таких ограничений не было», — сказал Максимов.

Эксперт также отметил, что некоторые страны ЕС ввели дополнительные требования для россиян, включая наличие страховки, оформленной в Евросоюзе, и банковских счетов на его территории.

В Испании с 12 октября начала действовать новая биометрическая система контроля на внешних границах Шенгенской зоны. Согласно новым правилам, у граждан всех третьих стран, включая Россию, при въезде и выезде будут обязательно собираться биометрические данные — фотографии и отпечатки пальцев.

Ранее россиянам рассказали, в какие страны Европы сложнее всего получить визу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами