В Испании ввели новую биометрическую систему на границах

Для россиян с 12 октября начали действовать новые правила въезда в Испанию
Andrea Comas/Reuters

В Испании с 12 октября начала действовать новая биометрическая система контроля на внешних границах Шенгенской зоны. Об этом сообщает консульский отдел посольства России в Испании.

Согласно новым правилам, у граждан всех третьих стран, включая Россию, при въезде и выезде будут обязательно собираться биометрические данные — фотографии и отпечатки пальцев.

Система уже заработала в мадридском аэропорту Барахас, после чего будет поэтапно внедряться в других пунктах пограничного контроля — воздушных, морских и наземных.

Полный переход на новую систему планируется завершить к 10 апреля 2026 года. Штампы в паспортах заменят электронными записями в общей базе данных.

МИД РФ напоминал россиянам, что с 12 октября при въезде в страны Шенгенской зоны им будет необходимо сдавать отпечатки пальцев и делать фотографии на границе.

В середине сентября официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт заявил, что число выданных россиянам шенгенских виз снизилось с 4 млн в 2019 году до 541 тысячи в 2024 году.

Ранее россиянам рассказали, в какие страны Европы сложнее всего получить визу.

