В аэропорту Сочи отменили ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск рейсов

В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Кореняко отметил, что данные меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

О приостановке полетов в аэропорту Сочи представитель Росавиации сообщил в 22:51 мск, а об отмене ограничений — спустя чуть менее часа.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

