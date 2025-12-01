В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

В ночь на 1 декабря временные ограничения на прием и отправку самолетов были введены в аэропортах Волгограда и Тамбова.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

