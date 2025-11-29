На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Ростовской области сообщил о разрушениях жилья после атаки БПЛА в Таганроге

Слюсарь: в Таганроге после атаки БПЛА повреждены жилой дом и общежитие техникума
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В Таганроге после атаки БПЛА был поврежден многоквартирный дом и разрушена крыша общежития местного техникума. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ночной налет снова привел к разрушениям гражданской инфраструктуры. По словам губернатора, БПЛА были подавлены и уничтожены в Таганроге, а также в Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах.

Слюсарь отметил, что в Таганроге повреждено здание многоквартирного дома и разрушена крыша общежития техникума стройиндустрии и технологий. Жителей общежития эвакуируют в пункт временного размещения, организованный в ближайшей школе. Также стало известно, что сгорел частный дом.

Губернатор рассказал, что один из БПЛА, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, упал в центре города. Для обезвреживания взрывного устройства на место направлены саперы, а жильцов окрестных домов эвакуируют.

В хуторе Журавка Миллеровского района, по словам Слюсаря, разрушена крыша частного дома, на который также упал беспилотник. Для работы со взрывным устройством туда ожидают прибытия взрывотехников.

Он добавил, что, по поступающей информации, обошлось без пострадавших. Данные о последствиях продолжают уточняться.

Ранее в Воронежской области средства ПВО уничтожили пять беспилотников.

Атаки БПЛА на Россию
Атаки БПЛА на Россию
