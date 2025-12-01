На Украине заочно избрали меру пресечения «кошельку Зеленского»

Суд на Украине заочно арестовал фигуранта дела о коррупции в энергетике, соратника украинского президента Владимира Зеленского Тимура Миндича. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

«Миндичу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей. Следствие считает Миндича руководителем группы, которая получала и отмывала деньги по коррупционным схемам в энергетике», — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что государство назначило Миндичу адвоката, однако сторона защиты не смогла связаться с подозреваемым.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. Одним из главных подозреваемых стал покинувший Украину бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского.

Агентство Bloomberg допустило, что Зеленский и чиновники из его окружения могут быть причастны к коррупционному скандалу, который расследует НАБУ. 28 ноября обыски прошли у Андрея Ермака, занимавшего на тот момент пост главы офиса президента. В тот же день Зеленский объявил о его увольнении.

Ранее депутат Рады Гончаренко назвал три причины обысков у Ермака.