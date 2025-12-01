На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине заочно избрали меру пресечения «кошельку Зеленского»

Суд на Украине заочно арестовал соратника Зеленского Миндича
Еврейская община города Днепр

Суд на Украине заочно арестовал фигуранта дела о коррупции в энергетике, соратника украинского президента Владимира Зеленского Тимура Миндича. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

«Миндичу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей. Следствие считает Миндича руководителем группы, которая получала и отмывала деньги по коррупционным схемам в энергетике», — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что государство назначило Миндичу адвоката, однако сторона защиты не смогла связаться с подозреваемым.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. Одним из главных подозреваемых стал покинувший Украину бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского.

Агентство Bloomberg допустило, что Зеленский и чиновники из его окружения могут быть причастны к коррупционному скандалу, который расследует НАБУ. 28 ноября обыски прошли у Андрея Ермака, занимавшего на тот момент пост главы офиса президента. В тот же день Зеленский объявил о его увольнении.

Ранее депутат Рады Гончаренко назвал три причины обысков у Ермака.

