В Екатеринбурге задержали лидера азербайджанской общины

Baza: спецназ задержал лидера азербайджанской общины Екатеринбурга Мустафаева
Отряд спецназа задержал лидера азербайджанской общины Екатеринбурга Видади Мустафаева по делу о мошенничестве с земельным участком. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, задержание произошло, когда мужчина покидал спортзал.

Мустафаев был назначен главой региональной общины азербайджанцев на Урале три месяца назад. До него пост занимал Шахин Шихлинский, который в настоящий момент находится в СИЗО. Поводом для ареста главы диаспоры стало расследование уголовного дела о покушениях на выходцев из Азербайджана на территории Свердловской области в 2001, 2010 и 2011 годах.

Мустафаев критиковал своего предшественника за «плохую работу» и криминализацию диаспоры. Именно по его решению понятие «диаспора» было упразднено и заменено на «община».

Ранее главу азербайджанской диаспоры Ульяновска лишили российского гражданства.

