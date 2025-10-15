На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главу азербайджанской диаспоры Ульяновска лишили российского гражданства

Главу азербайджанской диаспоры в Ульяновске Гусейнова лишили гражданства России
Главу азербайджанской диаспоры и советника губернатора Ульяновска Ислама Гусейнова лишили российского гражданства. Об этом сообщила местная журналистка Дарья Косаринова в своем Telegram-канале со ссылкой на близкий круг мужчины.

«Его (Гусейнова. — «Газета.Ru») российский паспорт аннулирован 14 октября решением ФСБ, въезд в страну теперь запрещен», — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства такого решения властей в настоящий момент неизвестны, официальных комментариев в ведомстве не давали.

Сообщается, что Гусейнов переехал в Ульяновск 20 лет назад, после чего возглавил областной азербайджанский конгресс. Среди его достижений выделяется возведение памятника первому президенту Азербайджана Гейдару Алиеву в Засвияжье.

В августе главу азербайджанской диаспоры Челябинской области и крупного бизнесмена Аршада Ханкишиева лишили российского гражданства. Как утверждает Telegram-канал «Многонационал», причиной стало то, что он пропагандировал «этносепаратизм и деятельность Навального». Ранее российский паспорт также отобрали у главы диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова, а еще двух влиятельных азербайджанцев — Шахина Шыхлински и Юсифа Халилова — арестовали. Военкор Александр Коц назвал это «ударами по кошельку» и ответом Москвы «на неприкрытое хамство, льющееся из Баку». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава азербайджанской диаспоры Подмосковья заявил о ее роспуске после его депортации.

