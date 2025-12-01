На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили разницу между биологическим и психологическим стрессом

Психолог Хорс: биологический стресс не связан с жизненными обстоятельствами
true
true
true
close
Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Кандидат психологических наук Михаил Хорс в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснил, в чем разница между биологическим и психологическим стрессом. Первый, по его словам, — это следствие физических факторов — переохлаждения или недосыпа. Единственный способ нормализовать состояние в данном случае — воздействовать на раздражитель, указал специалист.

«Тот же самый принцип переносят на психологический стресс. Принцип, перенесенный из биологии в психологию, приводит к тому, что люди пытаются повлиять на свой стресс изменением обстоятельств жизни. Отсюда возникает бегство из семьи, бегство из страны, бегство с работы на работу. Люди бегают в надежде найти другие обстоятельства», — отметил Хорс.

На самом же деле эмоциональный стресс — это не обстоятельство, а отношение к этому обстоятельству, которое нужно изменить, подчеркнул психолог.

Психолог, психотерапевт Ольга Аванесян до этого говорила, что практика осознанного дыхания поможет в кратчайшие сроки снизить стресс.

Суть техники следующая: необходимо найти тихое место и удобно расположиться. Далее стоит закрыть глаза и сделать глубокий вдох через нос на счет четыре. Затем нужно задержать дыхание также на счет четыре и медленно, считая до четырех, выдохнуть, поделилась эксперт.

Ранее опрос показал, как уровень стресса россиян изменился с 2022 года.

