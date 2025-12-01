На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Опрос показал, как уровень стресса россиян изменился с 2022 года

ВЦИОМ: четверо из десяти россиян часто сталкиваются со стрессом
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

С 2022 года уровень внутреннего напряжения россиян вырос в полтора раза. Сегодня со стрессом сталкиваются четверо из десяти жителей РФ, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Чаще остальных стресс испытывают миллениалы (люди, родившиеся с 1982 по 2000 год), у которых индекс зашкаливает до 60,1–66,5 пункта, что является прямой дорогой к выгоранию, утверждают эксперты. Старшие поколения, наоборот, демонстрируют большую психологическую устойчивость. Согласно результатам исследования, их индекс стресса находится в зоне 20–40 пунктов.

Отмечается, что уровень тревоги напрямую зависит от места жительства, а также образования и цифровой вовлеченности. Кроме того, внутреннее напряжение связано с материальным положением: чем оно хуже, тем чаще человек стрессует.

До этого врач-терапевт, взрослый и детский нутрициолог Ирина Тюрина рассказала, что стресс становится причиной множества проблем со здоровьем. Например, он может спровоцировать возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, нарушения ЖКТ, снижение иммунитета и кожные проявления (акне, экзему, псориаз). Кроме того, стресс может вызвать нарушения сна, сложности с концентрацией внимания, снижение памяти и повышенную раздражительность.

Чтобы справиться со стрессом, Тюрина рекомендовала включить в распорядок дня умеренные физические нагрузки, регулярно питаться, исключив из рациона простые углеводы. Кроме того, важно уделять внимание активностям, приносящим удовольствие: общению с близкими, взаимодействию с животными, творчеству, отдыху на природе.

Ранее психиатр объяснила, как изменить свою реакцию на стресс.

