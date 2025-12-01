На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как избавиться от стресса за пять минут

Психолог Аванесян: осознанное дыхание поможет быстро избавиться от стресса
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Практика осознанного дыхания поможет в кратчайшие сроки снизить стресс. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила психолог, психотерапевт Ольга Аванесян.

«Это простое и действенное упражнение поможет вернуть спокойствие», — сказала специалист.

Суть техники следующая: необходимо найти тихое место и удобно расположиться. Далее стоит закрыть глаза и сделать глубокий вдох через нос на счет четыре. Затем нужно задержать дыхание также на счет четыре и медленно, считая до четырех, выдохнуть, поделилась Аванесян.

Упражнение повторяется в течение 5-10 минут, сосредоточившись на своих ощущениях.

Данная техника, по словам психолога, помогает активизировать парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за расслабление.

Психолог и преподаватель психологических дисциплин Наталья Безус до этого предупреждала, что зимой в условиях холода и короткого светового дня может расти тревожность.

Она посоветовала ложиться и вставать в одно и то же время, добавить в распорядок дня умеренную физическую активность (даже короткие прогулки на свежем воздухе), развивать навыки саморегуляции (дыхательные техники, медитация) и искать поддержку у близких или специалиста.

Ранее россиянам посоветовали необычный способ снизить стресс перед праздниками.

